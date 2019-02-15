Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.79
75.10
75.39
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
65.05
+0.26 Золото
1315.95
+0.01 РТС
1171.48
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1276
–0.0169
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Цены на нефть растут на данных о снижении добычи ОПЕК 

Прайм 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть демонстрируют в пятницу позитивную динамику четвертую торговую сессию подряд, трейдеры продолжают отыгрывать статистику о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 14.13 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 64,94 доллара за баррель. Ранее в пятницу показатель превышал уровень 65 долларов за баррель, который является максимальным с 20 ноября 2018 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,62% — до 54,75 доллара за баррель.
Трейдеры в пятницу продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки.
"Отчеты о сокращении мировых запасов нефти наряду со снижением добычи в рамках сделки ОПЕК+ продолжают оказывать фундаментальную поддержку ценам на нефть", — рассказал агентству S&P Global Platts. сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).
Также участники рынка позитивно оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах сокращения нефтедобычи в стране. В интервью газете Financial Times он заявил, что Саудовская Аравия в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.
При этом по условиям соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года — до 10,311 миллиона баррелей в сутки.
Прайм: последние новости
Рубль слабо меняется в начале торгов Американский банк JP Morgan выпустит свою криптовалюту Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне
Комментарии
Рынки , Международное энергетическое агентство , ОПЕК , Financial Times
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение