Орешкин сделал заявление о возможном обвале рубля

Максим Орешкин в Обвалов рубля не будет: российская валюта устойчива в долгосрочной перспективе и плавно укрепляется в реальном выражении. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития эфире телеканала «Россия.

По словам Орешкина, сейчас курс российской валюты гораздо крепче, чем минувшей осенью.

»Краткосрочная волатильность будет сохраняться… курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — сделал прогноз министр.

Глава Минэкономразвития выразил уверенность, что обвалов рубля не будет и посоветовал россиянам хранить деньги в той валюте, в которой они собираются их тратить.