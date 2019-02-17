Обвалов рубля не будет: российская валюта устойчива в долгосрочной перспективе и плавно укрепляется в реальном выражении. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия.
По словам Орешкина, сейчас курс российской валюты гораздо крепче, чем минувшей осенью.
»Краткосрочная волатильность будет сохраняться… курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — сделал прогноз министр.
Глава Минэкономразвития выразил уверенность, что обвалов рубля не будет и посоветовал россиянам хранить деньги в той валюте, в которой они собираются их тратить.