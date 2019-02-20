Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня поднялись на 1,2-1,8%

МОСКВА, 20 февраля. / ТАСС /. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,19% — до 2487,82 пункта, индекс РТС вырос на 1,77%, до 1194,40 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,15%, до 65,66 рубля, курс евро опустился на 0,08%, до 74,51 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 19:10 мск, до $67,07 за баррель.

"На протяжении торговой сессии российский рынок акций показывал умеренный рост на фоне ослабления рыночной реакции на новости о новых потенциальных санкциях и позитивной риторики в обращении президента РФ [послании к Федеральному собранию]. Негативная динамика широкого рынка за прошедшую неделю была полностью нивелирована двумя торговыми сессиями, которые закрылись в позитивной зоне. Сегодня среди лидеров роста были акции компаний, которые находились под давлением прошедшую неделю, в частности акции "Новатэка" Сбербанка ", — комментирует управляющий активами АО «Регион ЭсМ» Алексей Скабалланович.

"В среду индекс Мосбиржи отыгрывает потери начала недели", — отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, в случае возобновления роста нефтяных котировок (ближайшие потенциал стоимости нефти марки Brent — $68-69) и положительной динамики зарубежных площадок завтра индекс Мосбиржи может подняться выше 2500 пунктов.

"Прогнозируем, что в четверг может произойти отскок российских фондовых индексов в сторону снижения после сегодняшнего роста на фоне выступления президента. Индекс Мосбиржи может дойти до диапазона 2440-2460 пунктов, РТС — 1160-1170 пунктов. Курс доллара в четверг может составить 66-66,2 рублей за доллар, евро — 74,7-75 рублей за доллар", — прогнозирует партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.