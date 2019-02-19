Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.15
$
66.27
74.80
75.04
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.00
74.84
Индексы и котировки Brent
66.44
–0.15 Золото
1328.16
+0.17 РТС
1178.33
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1297
–0.0138
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,2% — до 2478 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2% — до 1179 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китай за три года увеличил поставки черной икры в Россию в пять раз В новой версии потенциальных санкций США увидели ужесточение позиции Нефть подешевела на опасениях роста добычи в США
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Россиян оставят без супермаркетов в выходные
Личный счет В мире
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение