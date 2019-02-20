Рынок акций РФ мало изменится, рубль продолжит укрепляться

Российский рынок акций в начале дня мало изменится, рубль продолжит укрепляться. Отечественная валюта может продолжить рост на фоне снижения индекса доллара, показывающего отношение американской валюты к валютам основных шести торговых партнеров США.

ИНДЕКСЫ

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2465 пунктов.

"После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Таким внутренним стимулом способно стать назначенное на сегодня послание президента РФ Федеральному собранию", — комментирует он.

При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент, скорее, не наблюдается, и в базовом сценарии сегодня ожидается возвращение индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка

"Сегодня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС на фоне снижения активности покупателей на рынках акций в целом перед публикацией стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (22.00 мск). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении формата договоренности между США и КНР по торговым вопросам (текущий раунд переговоров, как ожидается, продлится до пятницы включительно)", — отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма"

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торов может сохраняться тенденция к снижению по паре доллар-рубль на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY), полагает Старцев.

На данном этапе поддержку рублю оказывают цены на нефть и динамика валют развивающихся рынков, считает Сергей Дроздов из ГК «Финам».

В среду возможен большой спрос на аукционе ОФЗ на фоне большой ликвидности у банков и укрепления рубля, также отмечает Георгий Ващенко из «Фридом Финанс».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне продолжающегося в стране сезона отчетов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,01-0,06%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,34%, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,49%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,14%.

Стоимость нефти снижается на 0,05% — до 66,42 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро снижается на 0,02% — до 1,1338 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций снизился на фоне сокращения длинных позиций из-за неопределенности с очередными антироссийскими санкционными мерами.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,56% — до 2458,55 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1173,64 пункта.