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Рынок акций РФ снизился на фоне сокращения длинных позиций 

Прайм + ещё 12 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на фоне сокращения длинных позиций из-за неопределенности с очередными антироссийскими санкционными мерами, отмечают эксперты.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,56% — до 2458,55 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1173,64 пункта.
Курсы доллара расчетами «завтра» к 19.09 мск снижался на 35 копеек — до 65,93 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 74,76 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,71% — 66,03 доллара за баррель.
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРОДАВЦОВ
"Текущие настроения на мировых рынках нейтральные: инвесторы находятся в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем. На российский рынок акций оказывает давление неопределенность по санкциям: законопроект, включающий в себя санкции в отношении России, был анонсирован в Конгрессе США еще на прошлой неделе, однако до сих пор не опубликован", — комментирует Дмитрий Нечаев из НПФ «Согласие».
"На российском рынке чувствуется давление продавцов, препятствующее развитию восходящего движения, которому способствуют периодически появляющиеся внешние позитивные сигналы. Вероятно, многие инвесторы предпочитают сокращать длинные позиции, опасаясь появления новой санкционной риторики на фоне неопределенности с очередными антироссийскими мерами, озвученными американскими законодателями на прошлой неделе", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".
В рамках сегодняшних торгов индекс Мосбиржи вновь протестировал поддержку на уровне 2450 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. «Быкам» в очередной раз удалось его удержать — от этой отметки покупки активизировались, что позволило рынку отыграть часть потерь, добавляет он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах снижения — акции "Русала" (-2,44%), "Алросы" (-2,23%), «Юнипро» (-1,84%), "Газпром нефти" (-1,57%), "Газпрома" (-1,53%), а также акции "Северстали" (-1,38%), МТС (-1,3%), депозитарные расписки X5 (-1,28%) и акции ТГК-1 (-1,15%).
Бумаги "Яндекса" за последние три торговых сессии подешевели примерно на 6%, при том, что компания отчиталась за четвертый квартал 2018 года лучше прогнозов аналитиков и дала оптимистичный прогноз на 2019 год, указывает Нечаев из НПФ «Согласие».
"Это падение было вызвано распродажами акций со стороны нерезидентов… Считаем, что акции «Яндекса» в ближайшее время вернутся в диапазон 2255-2290 рублей за акцию, поскольку текущее снижение вызвано не фундаментальными факторами", — добавляет он.
К закрытию торгов вторника акции «Яндекса» снизились на 1,59%.
Акции АФК «Система» днем максимально поднимались на 2,6%. Анастасия Соснова из «Фридом Финанс» отмечает, что бумаги АФК «Система» росли на сделке с «Эталоном».
Ранее во вторник АФК «Система» сообщила, что закрыла сделку по продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости «Лидер-Инвест» девелоперской компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей, при этом корпорация сохраняет интерес к покупке доли в самой группе «Эталон».
Вечером акции АФК «Система» перешли в «красную зону» и закрыли торги снижением на 0,53%.
Среди лидеров роста также — акции "Распадской" (2,07%), "М. Видео" (1,98%), "Новатэка" (1,92%), "Интер РАО" (1,79%), префы "Транснефти" (1,39%), а также акции "Норникеля" (1,03%), банка «Санкт-Петербург» (0,96%) и акции ПИКа (0,68%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ближайшие сессии, в случае улучшения внешнего фона, «быки» могут отыграть потери последних дней и вывести индекс Мосбиржи в район 2500 пунктов, считает Зварич из Промсвязьбанка. «При этом пока снижение укладывается в рамки коррекции, а говорить о развороте рынка, на наш взгляд, преждевременно», — добавляет аналитик.
"Вчера на низкой активности со стороны нерезидентов индекс Мосбиржи снизился на 0,7%. Сегодня вектор движения индекса направлен к уровню поддержки — 2450-2455 пунктов. Считаем, что индекс Мосбиржи, с учетом текущей внешнеполитической неопределенности, до публикации законопроекта по санкциям будет колебаться в диапазоне 2445-2480 пунктов", — говорит Нечаев из НПФ «Согласие».
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Комментарии
Рынки , В мире , Экономика , Дмитрий Нечаев , Дмитрий Бабин , Анастасия Соснова , Богдан Зварич , АФК Система , Газпром , ТГК-1 , Распадская , Транснефть , БКС Брокер , Банк "Санкт-Петербург" , Промсвязьбанк , Газпромнефть , Алроса , Конгресс США , Яндекс , Северсталь , МТС , Новатэк , Норникель , М.Видео , Русал , Интер РАО ЕЭС
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