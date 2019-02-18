Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 492,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,58% до отметки 1 184,35.