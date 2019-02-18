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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 492,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,58% до отметки 1 184,35.
«Индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал заметное восстановление на 1,2%. Тема санкций на некоторое время отошла на второй план, но при этом сегодня должна состояться встреча министров иностранных дел ЕС, на которой может обсуждаться вопрос введения санкций к РФ за инцидент в Керчи. На данный момент внешний фон, на наш взгляд, имеет более принципиальное значение для рынка, и сегодня в базовом сценарии ждем возвращения индекса к отметке в 2500 пунктов. Если же тема санкций не получит в ближайшие дни своего продолжения, видим шансы на скорое возвращение индекса в диапазон 2 500—2 550 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
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Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , ЕС , Московская биржа
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