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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 2 копейки — до 66,28 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 74,95 рубля.
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