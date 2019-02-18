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23.01
Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
+
ещё 3
2 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 2 копейки — до 66,28 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 74,95 рубля.
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