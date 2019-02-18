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Эффект ОПЕК+ уже начал сдерживать промышленность 

Прайм 59 минут назад
В январе результаты промышленного производства оказались крайне слабыми (1,1% г. /г. против 2,9% г. /г. за 2018 г. в целом). Добывающий сегмент уже начал понемногу ощущать на себе действие нового соглашения ОПЕК+: если в сентябре-декабре рост добычи нефти был на уровне 4-5% г. /г., то в январе он уже снизился до 3% г. /г., и в ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего сокращения.
Негативный вклад в результаты сегмента внесло и замедление роста добычи газа (с 6% в декабре 2018 г. до 2,5% в январе 2019 г.). Стоит отметить, что добыча газа в России находится в зависимости от объемов экспорта в Европу, темпы роста которого сокращаются из-за консолидации рынка после всплеска импорта российского газа в 2018 г. (тогда Газпром увеличил экспорт газа в Европу на 4,4% г. /г. до >200 млрд куб. м, а с минимального уровня кризисного 2014 г. это увеличение составило внушительные 37%). В 2019 г. возможно дальнейшее замедление роста экспорта Газпрома, тем не менее, общая добыча газа в России должна быть поддержана проектом Новатэка Ямал СПГ, который выходит на полную мощность.
В свою очередь, обрабатывающие отрасли после двухмесячной стагнации ушли в минус в январе 2019 г. (1% г. /г.). Судя по показателям производства отдельных товаров-представителей, заметная просадка случилась в сегменте машиностроения, в то время как в других важных отраслях (химия, металлургия) динамика осталась умеренной. Энергетика же продемонстрировала в целом стабильные темпы: ее рост в январе (1,3% г. /г.) остался в рамках среднегодовых темпов 2018 г. (1,6% г. /г.), хотя и снизился по сравнению с последними месяцами прошлого года.
Зачастую картина промышленности в январе непоказательна, т.к. объемы производства продукции в начале года гораздо ниже, чем в среднем за другие месяцы (поэтому сопоставляя малые цифры, мы рискуем получить аномально высокий/низкий рост). Однако фундаментально рассчитывать на ускорение промышленности в 2019 г. не стоит: добывающий сектор (как мы не раз отмечали) останется под давлением сделки ОПЕК+, а обрабатывающий — вряд ли сможет заметно улучшить динамику в отсутствие инвестиций и слабого внутреннего спроса.
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Рынки , Экономика , Газпром , Новатэк
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