Минфин хочет определять минимальные цены на весь алкоголь 

Министерство финансов РФ хочет получить право устанавливать минимальные цены на всё спиртное. Такое предложение содержится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.
В настоящее время минимальные цены устанавливаются на крепкий алкоголь и на вино, однако этих мер недостаточно для борьбы с теневым рынком и реализации государственной политики по снижению употребления алкоголя, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на авторов документа.
В то же время пользоваться новым инструментом в ведомстве пока не планируют, отрицая планы по введению минимальных розничных цен на новые виды алкоголя.
Как сообщил агентству заместитель министра финансов Илья Трунин, внесение изменений в постановление правительства № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» данная мера предлагается не для решения задач в сфере легализации алкогольного рынка и в области налогообложения, а только для ограничения доступности алкоголя.
Как ранее писал News.ru, предложение Министерства здравоохранения увеличить возрастной порог для продажи горячительных напитков — шаг в верном направлении, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, новые правила должны коснуться всей продукции вне зависимости от её крепости.