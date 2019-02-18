Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.18
$
66.38
74.95
75.19
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.24
+0.02 Золото
1324.10
–0.03 РТС
1172.37
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.1328
–0.0107
04.02
1.1435
14.02
04.02
23.01

Минфин хочет определять минимальные цены на весь алкоголь 

News.ru 1 час назад
Министерство финансов РФ хочет получить право устанавливать минимальные цены на всё спиртное. Такое предложение содержится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.
В настоящее время минимальные цены устанавливаются на крепкий алкоголь и на вино, однако этих мер недостаточно для борьбы с теневым рынком и реализации государственной политики по снижению употребления алкоголя, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на авторов документа.
В то же время пользоваться новым инструментом в ведомстве пока не планируют, отрицая планы по введению минимальных розничных цен на новые виды алкоголя.
Как сообщил агентству заместитель министра финансов Илья Трунин, внесение изменений в постановление правительства № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» данная мера предлагается не для решения задач в сфере легализации алкогольного рынка и в области налогообложения, а только для ограничения доступности алкоголя.
Как ранее писал News.ru, предложение Министерства здравоохранения увеличить возрастной порог для продажи горячительных напитков — шаг в верном направлении, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, новые правила должны коснуться всей продукции вне зависимости от её крепости.
News.ru: последние новости
России пообещали непоколебимый рубль ОПЕК ухудшила прогноз темпов роста спроса на нефть Продукты и топливо подорожали в Крыму за месяц
Комментарии
Рынки , Общественная палата России , Минздрав РФ , Минфин , Интерфакс
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение