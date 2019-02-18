Минфин хочет определять минимальные цены на весь алкоголь

Министерство финансов РФ хочет получить право устанавливать минимальные цены на всё спиртное. Такое предложение содержится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на крепкий алкоголь и на вино, однако этих мер недостаточно для борьбы с теневым рынком и реализации государственной политики по снижению употребления алкоголя, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на авторов документа.

В то же время пользоваться новым инструментом в ведомстве пока не планируют, отрицая планы по введению минимальных розничных цен на новые виды алкоголя.

Как сообщил агентству заместитель министра финансов Илья Трунин, внесение изменений в постановление правительства № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» данная мера предлагается не для решения задач в сфере легализации алкогольного рынка и в области налогообложения, а только для ограничения доступности алкоголя.