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Китай за три года увеличил поставки черной икры в Россию в пять раз 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние три года официальные поставки черной икры из Китая в Россию выросли в пять раз, об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
«За три года увеличение поставок (черной икры из Китая) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом году. Это официально. Сколько завезено различными неофициальными способами, оценить никто не берется, но объем китайской икры на внутреннем рынке огромен», — сказал Соколов, передает «Интерфакс».
Он пояснил, что китайские поставщики пытаются демпинговать, поставляя икру в Россию по особо низкой цене — 200 долларов за килограмм.
«Если себестоимость (черной икры в России) выше 500-600 долларов за килограмм, а предлагают взять за 200 долларов, то часть производителей строит свою стратегию на том, чтобы под брендом российской черной икры выпустить китайский товар», — отметил Соколов.
Он также пояснил, что технический регламент запрещает подобные манипуляции.
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Комментарии4
Рынки , Азия , В мире , Экономика , Василий Соколов , Росрыболовство , Интерфакс
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