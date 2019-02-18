Когда ждать обвала рубля

Российскую валюту шатает из стороны в сторону. После бурной прошлой недели, когда активно обсуждались санкции США, рубль внезапно начал укрепляться. По данным официальных торгов Центробанка, курс доллара с расчетами «завтра» снизился, составив 66,24 рубля. На 22.04 на московской бирже курс доллара составил 66,24 рубля (-0,06%).

Напомним, на прошлой неделе американские сенаторы внесли законопроект, который предусматривает новые санкции против российского банковского и энергетического сектора, СПГ-проектов России за границей, а также против госдолга страны. Из законопроекта следовало, что ограничения связаны с «вмешательством в выборы в США», «злонамеренным влиянием в Сирии» и «агрессией на Украине».

Хотя российские чиновники и назвали предложения в Конгрессе США лишь «очередным опусом», реакцию рубля аналитики называют резко негативной.

«Негативная реакция отечественной валюты на информацию о новых санкциях в моменте была достаточно сильной. Под давлением нового пакета ограничительных мер на официальных торгах курс доллара вырос до 66,7 рублей (курс на 14 февраля — «Газета.Ru»)», — констатирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

На прошлой неделе позитив от повышения суверенного рейтинга России был перекрыт анонсированием нового законопроекта по санкциям со стороны США, сейчас рынок несколько успокоился, поскольку реальные решения могут быть приняты не ранее чем в течение одного-двух месяцев, в том числе и со стороны ЕС , отмечает Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

«Пока не появится какая-либо конкретика по санкциям: дата введения, конкретные цели, объекты, имена, до тех пор рубль может развернуться и расти», — полагает Люшин.

При этом обсуждение нового варианта санкций пока что задерживается. По крайней мере на этой неделе в Сенате США есть другие интересные темы для обсуждения конгрессменов. В частности, это внутренняя политика США. Введение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения открывает ему дорогу к финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Эксперты ждут, что это предложение должно встретить активное сопротивление со стороны демократической части Конгресса.

Также поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем. В понедельник 22.22 мск нефть торговалась в районе $66,4 за баррель (+0,29%).

Кроме того, помогает рублю то, что начался период уплаты налогов. Традиционно в такие моменты российская валюта укрепляется.

Однако пока что неизвестно, как долго рубль будет укрепляться. Наиболее значимой темой для рынка остаются санкции, отмечают эксперты.

«Возможно, укрепление рубля связано просто с действиями спекулянтов, воспользовавшихся тем, что рынок сегодня утратил часть объемов в силу того, что в США выходной. Также они могли сыграть на том, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Россию снова назвали сверхдержавой наряду с США и Китаем. Но это не отменяет санкций и антироссийских настроений», — говорит Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Ситуация на рынке, скорее всего, будет в ближайшее время развиваться не в пользу рубля. В частности, этому будет способствовать начавшаяся коррекция на рынке нефти, поскольку баррель Brent по $66 все же слишком много при текущей геополитической ситуации, считает эксперт.

«Рост запасов нефти и рост добычи в США остаются факторами давления на цены, а риски замедления мировой экономики пока еще не все осознают, но они неизбежны в силу ужесточения денежно-кредитных политик ведущих стран. Следом за замедлением мировой экономики последует снижение спроса на нефть, особенно в условиях торговой войны США и Китая, которая очень далека о своего завершения, как бы ни хотелось верить в обратное», — говорит эксперт.

Учитывая то, что «санкционная лихорадка» при первой возможности вновь вернется в повестку, а российский регулятор, скорее всего, ежедневно будет выходить на рынок для закупки долларов в резервы на миллиарды рублей, рассчитывать на рост курса рубля не приходится, отмечает он.

Доллар с большой вероятностью попытается еще раз в ближайшее время пробить уровень 70 к рублю,

особенно, если ФРС усилит риторику в пользу повышения резервной ставки, добавляет Шустов.