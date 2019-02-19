Биржи АТР в основном растут перед новым раундом торговых переговоров США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне сдержанного оптимизма перед новым раундом торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,25% — до 2761,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1444,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,08% — до 28368,65 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,16%, до 2207,33 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% — до 21301,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,33%, до 6110 пунктов.

Мировые инвесторы продолжают пристально следить за торговыми отношениями США и Китая, делегации которых, по словам представителя Белого дома, начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.