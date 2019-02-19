ВЭБ не смог заменить западный капитал юанями

Процесс замещения Россией западного капитала китайскими деньгами встречает на своем пути все новые сложности. Очередное размещение откладывается.

Внешэкономбанк не будет выходить на рынок заимствований Китая и занимать в юанях.

Еще год назад руководство банка рассказывало о перспективах данного направления, а также рассматривало китайские деньги в качестве альтернативы западному рынку капитала, от которого некоторые российские компании из-за санкций оказались отрезаны.

Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил в интервью РБК , что таких сделок в ближайшее время не будет.

"Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы кооперация с Китаем была более плотной, однако размещение в КНР оказывается дорогим в сравнении с другими инструментами", заявил он.

"Если у тебя нет конкретного направления, куда ты можешь направить деньги, тогда выпуск, который достаточно дорого стоит с точки зрения организации, не стоит делать. Я думаю, такая же логика сейчас и у китайских банков. Зачем идти привлекаться дорого?" — объяснил Цехомский.

Напомним, в феврале прошлого года Николай Цехомский объявил, что ВЭБ изучает возможность размещения облигаций на Шанхайской бирже.

"По срокам, я думаю, мы будем в этом году пытаться, ответ простой — as soon as possible, мы работаем над этим", — говорил первый зампред ВЭБа.

При этом он отмечал, что важен сам факт выхода на китайский рынок, а не объемы средств, которые могут быть привлечены на данный момент.

"Наша цель — это правильное ценообразование и получить выход на этот рынок. В случае Китая это очень длительный процесс, первый этап — это просто выйти на рынок", — говорил Цехомский.

Он также говорил о том, что китайский рынок является наиболее перспективным, быстрорастущим и скоро станет крупнейшим в мире. Цехомский отмечал, что выход на этот рынок является едва ли не стратегической задачей.

Панда-бонды

В случае размещения облигаций в юанях речь идет о так называемых панда-бондах. Под ними понимаются ценные бумаги иностранных компаний, выпущенные в материковом Китае в китайских юанях. Особенность заключается в том, что привлеченные деньги должны оставаться в Китае, а для их вывода нужно отдельное разрешение властей КНР.

Разместить облигации в юанях планирует и Россия, но и здесь процесс постоянно откладывается уже несколько лет.

Россия готовила в 2016 г. размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей.

В конце декабря 2017 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует в 2018 г. разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях $1 млрд в эквиваленте для китайских инвесторов.

Впрочем, в прошлом году размещение также не состоялось, и замминистра финансов Сергей Сторчак ссылается на постоянно меняющуюся позицию китайских властей.

Эти планы стоят и на этот год.