Процесс замещения Россией западного капитала китайскими деньгами встречает на своем пути все новые сложности. Очередное размещение откладывается.
Внешэкономбанк не будет выходить на рынок заимствований Китая и занимать в юанях.
Еще год назад руководство банка рассказывало о перспективах данного направления, а также рассматривало китайские деньги в качестве альтернативы западному рынку капитала, от которого некоторые российские компании из-за санкций оказались отрезаны.
Первый зампред ВЭБа Николай Цехомский заявил в интервью РБК, что таких сделок в ближайшее время не будет.
"Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы кооперация с Китаем была более плотной, однако размещение в КНР оказывается дорогим в сравнении с другими инструментами", заявил он.
"Если у тебя нет конкретного направления, куда ты можешь направить деньги, тогда выпуск, который достаточно дорого стоит с точки зрения организации, не стоит делать. Я думаю, такая же логика сейчас и у китайских банков. Зачем идти привлекаться дорого?" — объяснил Цехомский.
Напомним, в феврале прошлого года Николай Цехомский объявил, что ВЭБ изучает возможность размещения облигаций на Шанхайской бирже.
"По срокам, я думаю, мы будем в этом году пытаться, ответ простой — as soon as possible, мы работаем над этим", — говорил первый зампред ВЭБа.
При этом он отмечал, что важен сам факт выхода на китайский рынок, а не объемы средств, которые могут быть привлечены на данный момент.
"Наша цель — это правильное ценообразование и получить выход на этот рынок. В случае Китая это очень длительный процесс, первый этап — это просто выйти на рынок", — говорил Цехомский.
Он также говорил о том, что китайский рынок является наиболее перспективным, быстрорастущим и скоро станет крупнейшим в мире. Цехомский отмечал, что выход на этот рынок является едва ли не стратегической задачей.
Панда-бонды
В случае размещения облигаций в юанях речь идет о так называемых панда-бондах. Под ними понимаются ценные бумаги иностранных компаний, выпущенные в материковом Китае в китайских юанях. Особенность заключается в том, что привлеченные деньги должны оставаться в Китае, а для их вывода нужно отдельное разрешение властей КНР.
Разместить облигации в юанях планирует и Россия, но и здесь процесс постоянно откладывается уже несколько лет.
Россия готовила в 2016 г. размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей.
В конце декабря 2017 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует в 2018 г. разместить на российском внутреннем рынке выпуск бондов в юанях $1 млрд в эквиваленте для китайских инвесторов.
Впрочем, в прошлом году размещение также не состоялось, и замминистра финансов Сергей Сторчак ссылается на постоянно меняющуюся позицию китайских властей.
Эти планы стоят и на этот год.