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Европа на пороге очередного долгового кризиса 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Reuters
На долговом рынке Европы может разгореться пожар. Политические и долговые проблемы создают все условия для нового кризиса Старого Света.
Число европейских корпоративных облигаций, попавших в стрессовую зону, подскочило в этом году, несмотря на сравнительно благоприятные прогнозы по уровню дефолтов среди заемщиков со спекулятивными рейтингами.
Так называемые "стрессовые" бонды, цена которых на вторичном рынке находится ниже 90% от номинала, и проблемные бумаги с ценой менее 60 составляют почти 11% в индексе Bloomberg Barclays High Yield против всего лишь 2% год назад, пишет Bloomberg.
Оценки на вторичном рынке все еще испытывают влияние значительных потерь конца 2018 г. и ситуации на первичном рынке, который пока не набрал обороты.
К середине февраля число стрессовых и находящихся в еще более тяжелом положении бондов составило 80, что является максимальным показателем с 2016 года, когда рисковые рынки охватила масштабная распродажа в условиях опасений по поводу замедления глобального экономического роста.
На долговом рынке, где торгуются суверенные облигации, пока относительно спокойно, но чувство стабильности рынка становится все более хрупким по мере роста экономической неопределенности.
Особенно это касается Италии.
Страна уже находится в рецессии, дефицит бюджета увеличивается, а также есть серьезная угроза понижения кредитного рейтинга. Все это создает взрывоопасный коктейль, который может вызвать настоящий хаос.
Напомним, в конце октября международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Италии с "Ваа2" на одну ступень до "Ваа3", это последняя ступень инвестиционного уровня.
Еще одно снижение рейтинга от Moody's сделает облигации Италии "мусорными". Понятно, что такой рейтинг присвоит только одно из трех крупнейших агентств, но этот факт вряд ли останется незамеченным участниками рынка.
Госдолг Италии в размере $1,7 трлн — третий по величине суверенный долг в Европе — может вызвать цепную реакцию
Большая часть долгового бремени Италии лежит на плечах ее банков и частных лиц, кредиторам за пределами Италии принадлежит госдолг и частный долг на сумму 425 млрд евро.
Кроме того, напомним, один из членов ультраправой партии Лига Севера заявил в пятницу, что Италии придется покинуть Европейский Союз, если предстоящие выборы в Европейский парламент не покажут решительный сдвиг в сторону популистских партий.
“Либо мы преуспеем в изменении Европы сейчас, либо нам придется уйти", — сказал Клаудио Борги, председатель бюджетного комитета нижней палаты и представитель Лиги Севера по экономике.
Все это создает определенную нервозность на долговом рынке. Как было сказано выше, ситуация может "взорваться" в любой момент. Также стоит напомнить, что раньше европейские события почти каждый год начинали разворачиваться именно с наступлением весны.
Острая фаза долгового кризиса также пришлась на весенний период.
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Комментарии1
Рынки , ЕС , Европарламент , Moody's , Bloomberg
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