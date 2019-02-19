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Акции АФК «Система» растут на корпоративном позитиве 

Прайм 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Акции АФК "Система" растут после сообщений о продаже 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" девелоперской компании Etalon Group за 15,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные торгов.
К 10.42 мск акции АФК "Система" дорожали на 1,9% — до 9,89 рубля, ранее во вторник цена поднималась до 9,95 рубля (+2,6%). Индекс Мосбиржи при этом повышался в пределах 0,1%.
По итогам сделки доля АФК "Система" в "Лидер-Инвест" снизится до 49%. Бизнесы "Лидер-Инвест" и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов, считают в АФК.
Как сообщила компания, сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК "Система" в этом бизнесе. При этом АФК "Система" сохраняет интерес к приобретению доли в Etalon Group.
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Рынки , АФК Система
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