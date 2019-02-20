Цены на нефть перешли к снижению после продолжительного роста

Мировые цены на нефть снижаются в среду после роста на протяжении нескольких торговых сессий подряд, при этом снижение ограничивает ослабление опасений за переизбыток предложения сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3%, до 66,25 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,02%, до 56,44 доллара за баррель.

В среду утром на рынке нефти наблюдаются коррекционные настроения, однако поддержку ценам продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Financial Times заявил, что королевство в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.

"Мы понизили прогноз по добыче нефти в Саудовской Аравии в соответствии с заявлениями и сейчас предполагаем, что страна будет добывать в первые три квартала 2019 года меньше целевого показателя в 10,31 миллиона баррелей в сутки, который был согласован на встрече ОПЕК+ 7 декабря", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков французского банка BNP Paribas.

На этом фоне BNP ожидает, что к концу третьего квартала средняя стоимость барреля нефти марки Brent составит 73 доллара, а WTI — 66 долларов.