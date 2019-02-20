Нигерия готова сократить добычу нефти ради роста цен на "черное золото", заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари.
"Нигерия готова придерживаться инициативе Саудовской Аравии по ограничению добычи, чтобы цены (на нефть — ред.) подросли… Мы будем кооперировать", — пишет агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу президента африканской страны.
Как отметило агентство, такое заявление прозвучало после встречи с диппредставителем короля Саудовской Аравии Ахмадом Каттаном.
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.
Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в день от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
В свою очередь, Нигерия обязалась снизить свою добычу на 53 тыс. баррелей в день, до 1,685 млн баррелей в день. Однако по данным февральского доклада ОПЕК, страна, напротив, увеличила производство нефти. В январе Нигерия добывала 1,792 млн баррелей в день, что на 52 тыс. баррелей в день больше уровня декабря и на 54 тыс. баррелей выше октября.
Как писали "Вести. Экономика", технический комитет ОПЕК+ оценил уровень выполнения обновленной сделки по сокращению добычи нефти в январе всеми участника в 83%, уровень выполнения сделки только странами ОПЕК составил 91%.
Согласно данным февральского доклада МЭА, ОПЕК в январе выполнила новые условия по сделке ОПЕК+ на 86%, сократив добычу к уровню декабря на 930 тыс. баррелей в день до минимума почти за четыре года в 30,83 млн баррелей в день.