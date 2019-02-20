Нигерия готова сократить добычу ради роста цен на нефть

Нигерия готова сократить добычу нефти ради роста цен на "черное золото", заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари.

"Нигерия готова придерживаться инициативе Саудовской Аравии по ограничению добычи, чтобы цены (на нефть — ред.) подросли… Мы будем кооперировать", — пишет агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу президента африканской страны.

Как отметило агентство, такое заявление прозвучало после встречи с диппредставителем короля Саудовской Аравии Ахмадом Каттаном.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года.

Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в день от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В свою очередь, Нигерия обязалась снизить свою добычу на 53 тыс. баррелей в день, до 1,685 млн баррелей в день. Однако по данным февральского доклада ОПЕК, страна, напротив, увеличила производство нефти. В январе Нигерия добывала 1,792 млн баррелей в день, что на 52 тыс. баррелей в день больше уровня декабря и на 54 тыс. баррелей выше октября.

Как писали "Вести. Экономика", технический комитет ОПЕК+ оценил уровень выполнения обновленной сделки по сокращению добычи нефти в январе всеми участника в 83%, уровень выполнения сделки только странами ОПЕК составил 91%.

Согласно данным февральского доклада МЭА, ОПЕК в январе выполнила новые условия по сделке ОПЕК+ на 86%, сократив добычу к уровню декабря на 930 тыс. баррелей в день до минимума почти за четыре года в 30,83 млн баррелей в день.