Рубль попал в полосу удачи

— Первый испуг после внесения группой американских законодателей законопроекта о введении новых "адских" санкций против России прошел. Отечественная валюта восстанавливается после падения на прошлой неделе.

Следующий удар по рублю произойдет, когда будут реально приняты санкции (на уровне утвержденного закона) или хотя бы появится какая-то конкретика. Но, учитывая неповоротливость американской государственной машины и противостояние сторонников и противников Трампа внутри американских элит, можно предполагать, что в ближайшие недели или даже месяцы ничего страшного не случится. Восстановлению рубля также способствует всеобщий спрос на высокодоходные и рисковые активы (доллар Австралии, новозеландский доллар, доллар Канады, мексиканский песо, норвежская крона, наш рубль и целый ряд других валют, инструменты фондового рынка).

Другими факторами, поддерживающими нашу национальную валюту, являются продолжающаяся восходящая коррекция по нефти, вызванная снижением предложения "черного золота" со стороны ОПЕК+ и введение американцами санкций против Ирана и Венесуэлы.

А также, налоговый период в РФ, который традиционно поддерживает рубль по той простой причине, что многие хозяйствующие субъекты (особенно экспортеры) продают валюту за рубли, чтобы рассчитаться с налоговой.

Кроме того, укреплению позиций рубля помогает общее ослабление доллара, наблюдающееся на международном финансовом рынке с начала этого года в связи с "голубиной" риторикой представителей ФРС США , которые дали ясно понять участникам рынка, что Федрезерв не будет торопиться с ужесточением своей денежно-кредитной политики в этом году.

Главные события дня, которые скажутся на котировках доллара по отношению к рублю — это публикация большого массива данных по американской экономике.

Для валютной пары евро-рубль большое значение будет иметь публикация протокола заседания Европейского ЦБ по монетарной политике (в 15:30 МСК). Скорее всего, публикация протоколов окажет некоторое давление на единую валюту, что будет способствовать укреплению рубля. Таким образом, в течение дня можно ожидать некоторого укрепления нашей национальной валюты до отметок 65,5 рубля за доллар и 74,4 рубля за евро. Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов, в течение текущей недели можно ожидать продолжения восстановления рубля до отметок 65,4 рубля по отношению к доллару и до 74,2 по отношению к евро.

Что касается послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, то отечественная валюта отреагировала на него умеренным ростом. Это вполне ожидаемая реакция, поскольку в послании достаточно большое внимание уделялось нацпроектам, развитию Дальневосточного региона и модернизации инфраструктуры.

Такие масштабные проекты неизбежно влекут за собой увеличение государственных расходов, что поддерживает экономический рост. Не говоря уже о том, что реализация таких проектов (особенно инфраструктурных) всегда очень позитивно сказывается на экономике страны в целом. Что, в свою очередь, способствует укреплению курса национальной валюты, поскольку соотношение курсов валют тех или иных государств является отражением соотношения силы их экономик.