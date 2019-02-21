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Биржи АТР в основном растут на торговом оптимизме 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в надежде на скорое разрешение длительного торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,94% — до 2787,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,64%, до 1471,93 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,77% — до 28728,86 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, до 2231,98 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% — до 21541,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,7% — на отметке 6139,2 пункта.
В центре внимания рынков находятся новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят на текущей неделе в Вашингтоне. Так, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре, что уже означает значительный прогресс.
В то же время аналитики предупреждают о необходимости сохранять осторожность, т.к. исход переговоров пока не ясен.
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Рынки , Reuters
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