Курс доллара: рубль на максимуме за две недели. Что дальше?

Российский рубль укрепился до максимума за две недели. Высокие цены на нефть и спрос на рисковые активы затмили санкционную угрозу.

По итогам среды курс доллара на Московской бирже опустился до 65,63 руб., курс единой европейской валюты — до 74,46 руб.

В последние дни дополнительный импульс рубль получает после открытия торгов в США, что может говорить о наличии спекулятивного интереса со стороны западных участников рынка.

Кроме того, экспортеры постепенно продают валютную выручку. Наиболее крупные выплаты предстоят 25 февраля и 28 февраля, и некоторые эксперты ожидают еще увеличения продаж валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни.

Цены на нефть пока не думают останавливаться и за баррель смеси Brent дают уже более $67. Все это оказывает благоприятное воздействие на кур российской валюты.

Впрочем, стоит отметить, что при нефти на несколько долларов ниже рубль стоил примерно столько же. Это может говорить о том, что определенную геополитическую премию трейдеры все же закладывают. Кроме того, от более существенного укрепления рубль могут удерживать покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила,

Внешние факторы

В целом же, рубль продолжает торговаться в рамках общей тенденции на развивающихся рынках. Спросу на валюты emerging markets способствует и протокол последнего заседания ФРС , опубликованный в среду вечером.

Судя по всему, в этом году повышения ставки может и не быть, а уже в III квартале Федрезерв прекратит операции по сокращению баланса, такого мнения придерживаются участники рынка, опрошенные банком Goldman Sachs.

В самой Федеральной резервной системе это подтверждают.

Заявление ФРС

Почти все участники заседания выразили мнение, что было бы желательно объявить в ближайшее время о плане прекращения сокращения активов ФРС позднее в этом году. Такое объявление обеспечило бы больше уверенности в процессе завершения нормализации размера баланса ФРС.

Если Федрезерв будет последовательным, то мы можем увидеть если не ралли, то устойчивый восходящий тренд на всех финансовых рынках и особенно emerging markets в течение всего года.

Есть вероятность, что благоприятная ситуация на рынках сохранится до следующих президентских выборов в США, правда, к тому моменту образуется множество "пузырей".

Кстати, еще в декабре мы писали, что обвал на фондовых рынках, случившийся в конце года и спровоцированный ФРС, произошел не случайно. Пауэлл таким образом сдул уже имеющиеся "пузыри" и теперь создает благоприятную картину, что может обеспечить Трампу второй срок президентства.