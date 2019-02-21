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Курс доллара: рубль на максимуме за две недели. Что дальше? 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский рубль укрепился до максимума за две недели. Высокие цены на нефть и спрос на рисковые активы затмили санкционную угрозу.
По итогам среды курс доллара на Московской бирже опустился до 65,63 руб., курс единой европейской валюты — до 74,46 руб.
В последние дни дополнительный импульс рубль получает после открытия торгов в США, что может говорить о наличии спекулятивного интереса со стороны западных участников рынка.
Кроме того, экспортеры постепенно продают валютную выручку. Наиболее крупные выплаты предстоят 25 февраля и 28 февраля, и некоторые эксперты ожидают еще увеличения продаж валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни.
Цены на нефть пока не думают останавливаться и за баррель смеси Brent дают уже более $67. Все это оказывает благоприятное воздействие на кур российской валюты.
Впрочем, стоит отметить, что при нефти на несколько долларов ниже рубль стоил примерно столько же. Это может говорить о том, что определенную геополитическую премию трейдеры все же закладывают. Кроме того, от более существенного укрепления рубль могут удерживать покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила,

Внешние факторы

В целом же, рубль продолжает торговаться в рамках общей тенденции на развивающихся рынках. Спросу на валюты emerging markets способствует и протокол последнего заседания ФРС, опубликованный в среду вечером.
Судя по всему, в этом году повышения ставки может и не быть, а уже в III квартале Федрезерв прекратит операции по сокращению баланса, такого мнения придерживаются участники рынка, опрошенные банком Goldman Sachs.
В самой Федеральной резервной системе это подтверждают.

Заявление ФРС

Почти все участники заседания выразили мнение, что было бы желательно объявить в ближайшее время о плане прекращения сокращения активов ФРС позднее в этом году. Такое объявление обеспечило бы больше уверенности в процессе завершения нормализации размера баланса ФРС.
Если Федрезерв будет последовательным, то мы можем увидеть если не ралли, то устойчивый восходящий тренд на всех финансовых рынках и особенно emerging markets в течение всего года.
Есть вероятность, что благоприятная ситуация на рынках сохранится до следующих президентских выборов в США, правда, к тому моменту образуется множество "пузырей".
Кстати, еще в декабре мы писали, что обвал на фондовых рынках, случившийся в конце года и спровоцированный ФРС, произошел не случайно. Пауэлл таким образом сдул уже имеющиеся "пузыри" и теперь создает благоприятную картину, что может обеспечить Трампу второй срок президентства.
Вести Экономика: последние новости
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Комментарии
Рынки , ФРС , Московская биржа , Центральный банк России , Доллар
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