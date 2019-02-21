Россиянам захотели запретить торговать валютой

Центробанк предложил закрыть доступ к валютному рынку (форекс) для физических лиц и других инвесторов, не являющихся квалифицированными. Об этом рассказал замглавы регулятора Владимир Чистюхин , передает ТАСС

«Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — сказал Чистюхин.

По его словам, возможен и другой вариант, при котором нынешние участники рынка форекс сохранят доступ к нему. В этом случае «влияние будет минимальным».

Также ЦБ предлагает снизить максимально возможный объем кредита, предоставляемого брокером — так называемого кредитного плеча, с 50-кратного до 30-кратного размера от имеющегося на счету инвестора депозита.

В конце декабря ЦБ отозвал лицензию у пяти крупных форекс-дилеров, обвинив их в нарушении требований законодательства. После этого в России осталось только четыре компании, исполняющих функции дилера на валютном рынке, то есть, осуществляющих сделки с клиентом от своего имени и за свой счет.