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Курс евро: рубль снижается к евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 21 февраля, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 2 копейки — до 65,66 рубля.
Курс евро вырос на 5 копеек и составил 74,42 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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