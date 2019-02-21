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Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов в четверг, 21 февраля, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 2 копейки — до 65,66 рубля.
Курс евро вырос на 5 копеек и составил 74,42 рубля.
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