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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:13 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 491,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,28% — до отметки 1 197,7.
«Российский рынок в ходе вчерашних торгов смог показать сильный рост, индекс Мосбиржи приблизился к отметке в 2490 пунктов. Отсутствие новой информации о санкциях позволяет рынку фокусироваться главным образом на внешнем фоне, который остается умеренно позитивным и подкрепляется стабильными ценами на нефть. Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи сможет продолжить позитивную динамику и протестировать отметку в 2500 пунктов, выход выше пока же маловероятен», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Банки.ру: последние новости
Рубль стабилен в начале торгов ​​Российские индексы завершили торги в минусе ​Официальный курс доллара снизился на 34 копейки, евро — на 46
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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