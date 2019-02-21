Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:13 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 491,32 пункта. Индекс РТС подрос на 0,28% — до отметки 1 197,7.