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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на сохранении внешнеторговой неопределенности 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 1444,35 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.
В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре. В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.
При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.
"Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках", — считает рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
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Рынки , France-Presse
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