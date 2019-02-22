Курс доллара: что будет с курсом рубля на следующей неделе

Рубль в целом пережил шок от новой волны обсуждения санкций против России, отмечают аналитики. Однако потенциал укрепления российской валюты все равно остается ограниченным.

Андрей Кочетков. Сейчас курс рубля постепенно возвращается к фундаментально обоснованным значениям, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер"

Нефть торгуется вблизи максимумов с начала года, бюджет остается профицитным, а платежный баланс — положительным, перечисляет эксперт.

Соответственно, достаточно высокая доходность рубля продолжает привлекать инвесторов, которые обеспечивают повышенным спросом аукционы Минфина по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), добавляет Кочетков.

Риском для рубля остаются новости по поводу очередных мер сдерживания России, но, похоже, что рынок уже не верит в наиболее "суровые" санкции, говорит аналитик. Остальные ограничения российская экономика способна пережить без особых потерь, полагает Кочетков.

Наталия Орлова. При этом на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России — хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США , указывает главный экономист Альфа-Банка

По ее мнению, потенциал укрепления российской валюты сейчас ограничен (хотя рубль и поддержал период налоговых платежей). А торговый диапазон на предстоящей неделе видится на уровнях 65-67 рублей за доллар. Кочетков прогнозирует движение курса на следующей неделе в коридоре 64,75-66,25 рубля за доллар.