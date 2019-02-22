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Биржи АТР меняются разнонаправленно вслед за рынком США и из-за торговой неопределенности 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая и пессимизма с Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,03% — до 2752,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 1448,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,3% — до 28545,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,27%, до 2222,32 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,3% — до 21399,19 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,46% — до отметки 6167,2 пункта.
Участники рынков продолжают ждать официальных новостей по торговле. США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. Однако пока нет официальных заявлений сторон, инвесторы предпочитают сохранять осторожность.
Трейдеры также обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам четверга снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране. Эти опасения усилились после того, как Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе сократилось на 1,2% по сравнению с показателем декабря — до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.
"Торговые переговоры продолжаются, но из-за недостатка подробностей о дальнейших шагах сторон по мере приближения дедлайна 1 марта, рынок уделил больше внимания ухудшившимся статданным из США", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).
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Рынки , France-Presse
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