Рубль возвращает утраченные позиции

Результаты торгов на валютной бирже на протяжении пяти дней подряд показывают, что российская валюта растёт по отношению к доллару и евро, сообщает Эксперт Online

К вечеру 21 февраля курс американской валюты опустился до 65,58 рубля, евро — до 74,33 рубля. Эксперты уверяют, что таким образом рубль возвращает позиции, утраченные в связи с информацией о введении новых санкций со стороны США.

По словам специалистов, поддержку национальной валюте оказали новости о том, что введение ограничений со стороны «западных партнёров» возможно затронет только новые выпуски государственных облигаций. Таким образом, инвесторы стараются закупить российские ОФЗ до того момента, как санкции коснутся госдолга РФ.

Аналитики полагают, что укрепление рубля, скорее всего, продолжится до значений 65,20 руб. /доллар. Однако специалисты добавляют, что малейшее упоминание о новых санкциях способно обрушить российскую валюту вплоть до значений 67 руб. /доллар.