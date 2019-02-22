Биржи АТР, кроме Японии, закрылись ростом на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,91%, до 2804,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,28%, до 1477,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 28816,3 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2230,5 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,18%, до 21425,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,46%, до 6167,3 пункта.

Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.

"Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала", — считает аналитик Pacific Securities Чжоу Ю (Zhou Yu), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения — инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном — на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.