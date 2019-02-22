Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.67
74.32
74.58
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.36
73.35
Индексы и котировки Brent
67.25
+0.07 Золото
1326.48
+0.01 РТС
1194.09
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.1345
+0.0003
07.02
1.1343
19.02
08.02
28.01

Биржи АТР, кроме Японии, закрылись ростом на торговом оптимизме 

Прайм 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,91%, до 2804,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,28%, до 1477,25 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 28816,3 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2230,5 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,18%, до 21425,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,46%, до 6167,3 пункта.
Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.
"Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала", — считает аналитик Pacific Securities Чжоу Ю (Zhou Yu), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения — инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном — на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Прайм: последние новости
Поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока нет Китай готов перестраховать российские космические пуски в 2019 г на $10 млн Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение