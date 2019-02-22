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Биржи Европы растут вслед за рынками Азии 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в пятницу, поддерживая оптимизм на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16%, до 7186,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 5210,5 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 11442,33 пункта.
Участники рынков в Европе обратили внимание на рост на биржах Азии на фоне оптимистичных ожиданий, связанных с торговыми переговорами США и КНР. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Представители США и Китая начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.
Трейдеры также обратили внимание на статданные из Германии и еврозоны в целом. Согласно официальным данным, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2018 года не изменился по сравнению с третьим кварталом, а в годовом выражении вырос на 0,9%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
В то же время, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в феврале опустился до 98,5 пункта с пересмотренного показателя января в 99,3 пункта. Первоначальный показатель за январь составлял 99,1 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индекса до 99 пунктов.
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