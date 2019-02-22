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Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах 

Lenta.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Казахстана изменили дизайн монет и банкнот национальной валюты — тенге. Теперь на них не будет надписей на русском языке. Соответствующий указ президента Нурсултана Назарбаева опубликован на сайте информационно-правовой системы «Адилет».
«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в документе.
При этом русский язык можно будет использовать в оформлении инвестиционных и коллекционных монет, выпускаемых Национальным банком Казахстана.
Старые правила допускали использование русского наравне с казахским при оформлении купюр и монет.
Русский имеет статус официального, но не государственного языка в Казахстане и, в соответствии с конституцией, может употребляться в государственных организациях. Власти страны проводят политику «трехъязычия», стимулируя население изучать, помимо казахского, русский и английский языки.
В 2016 году президент Нурсултан Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.
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Комментарии1
Рынки , Азия , В мире , СНГ , Экономика , Нурсултан Назарбаев
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