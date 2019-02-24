Названы весенние показатели доллара и евро

— Понедельник будет на редкость безликим днем в плане каких-то ожидаемых событий, а также макростатистики. Поэтому поговорим лучше о пресловутом внешнем фоне, который в межналоговые периоды часто выступает на передний план.

Рубль продолжает подпитываться ростом цен на нефть, которые по сорту Brent медленно, но верно нацелены взять непростой уровень 70 долларов за баррель — впервые с ноября прошлого года. Второй важный фактор поддержки — снижение рисков получения Россией молниеносных болезненных реальных санкций, которые могли бы нанести существенный урон экономике или финансовому сектору РФ. Однако такие санкции предусматривают голосование в обеих палатах парламента США, который, по факту, сейчас всецело поглощен межпартийными разборками и "войной со стеной плача имени Дональда Трампа ". В общем, как говорится, "им не до нас".

Появляется и третий фактор поддержки рубля — растущий интерес международных капиталов к развивающимся рынкам. По данным EPFR, с начала года в страны с развивающимися экономиками чистый приток через биржевые фонды ETF составил 16 миллиардов долларов, и это значительная цифра. Несмотря на торговые разногласия и аресты китайских бизнес-топов, иностранные инвесторы в январе купили через Гонконгскую биржу китайских ценных бумаг более чем на 60 миллиардов юаней (почти 9 миллиардов долларов), на 73 процента больше, чем годом ранее.

Крупные чистые покупки продолжились и в феврале. Таким образом, в первые полтора месяца года чистый приток в китайские акции достиг 99 миллиардов юаней (около 14,6 миллиарда долларов), значительно опережая среднемесячный показатель в 24,5 миллиарда юаней в 2018 году.

Официальной цифры статистики по притоку средств глобальных фондов в ценные бумаги РФ нет, поскольку де-факто мы находимся под санкционными ограничениями. Однако исходя из роста котировок отечественных "голубых фишек" и успеха последних аукционов Минфина по ОФЗ, можно, в рамках оценки, назвать цифру в 1-1,5 миллиарда долларов с начала года. Такого притока мы не видели года три. Отсюда и дополнительные факторы-слагаемые расчетов по рублю.

Главными публикациями следующей недели, которые причудливым образом будут резонировать с вездесущим геополитическим новостным фоном, можно назвать ВВП и внешнеторговое сальдо США, а также — индексы деловой активности PMI из Китая.

Самое главное, что мы ждем от этих цифр — прояснения ситуации, насколько близко подошла мировая экономика к состоянию рецессии. Пожалуй, в складывающейся ситуации это — единственный мощный фактор, способный вытолкнуть рубль из его нынешнего равновесного состояния. Но риски этого пока невелики.

Рубль, после непродолжительной реакции на ложную санкционную риторику, краткосрочно выбившую его за пределы зоны комфорта 13-14 февраля, вновь вернулся в свой излюбленный торговый коридор 65-66 к доллару. И эта история уже отдает каким-то метафизическим магнетизмом. Поверить в то, что без какого-либо сильного внешнего шока отечественная валюта вернется к повышенной волатильности конца прошлого года — очень сложно. Диапазон по 74-75,8 рублей за евро также выглядит достаточно безмятежно.

Весна — традиционно спокойный период для мировых валют, так как инвесторы в это время года обычно наращивают свои портфели в ценных бумагах и уходят от чисто спекулятивных настроений, которые столь губительны для расчетных единиц развивающихся стран.

Торговый коридор 65-66 рубля к доллару, повторю, выглядит для российской валюты комфортным. Поэтому мы не видим причин прогнозировать какие-то существенные изменения в ту или иную сторону, которые могли бы нести в себе какой-то элемент сенсации и шокировать наших читателей.