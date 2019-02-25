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30.01
Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
+
ещё 8
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 2 копейки — до 65,37 рубля.
Курс евро вырос на 10 копеек и составил 74,19 рубля.
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