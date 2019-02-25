Биржи Китая закрылись ростом более чем на 5% на решении Трампа отсрочить повышение пошлин

Биржи Китая завершили торги понедельника максимальным ростом с лета 2015 года на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить очередное запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 5,6% — до 2961,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,4%, до 1557,27 пункта. Динамика индексов стала максимальной с лета 2015 года.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.