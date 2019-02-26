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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), в плюсе лишь расписки "Норникеля", НЛМК и "Роснефти", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,1% — до 5,99 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,39%, до 83,63 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 177,3 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 1,04%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 1,37%, до 25,25 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,29% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 12,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,05%, достигая 18,51 доллара.
Расписки "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,34% — до 22,18 доллара, "Северстали" — уменьшались на 0,1%, до 15,71 доллара, НЛМК — росли на 0,14%, до 24,3 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 1,35% — до 14,75 доллара, "Ленты" — на 1,49%, до 3,14 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,48% — до 2,89 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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