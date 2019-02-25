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Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.
"Цены на нефть становятся слишком высокими, — написал Трамп. — ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен — хрупко!"
Таким образом американский президент высказал опасение, что дальнейшее повышение цен на нефть может негативно сказаться на динамике мировой экономики.
Трамп неоднократно в прошлом призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.
ТАСС: последние новости
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Рынки , Дональд Трамп , ОПЕК
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