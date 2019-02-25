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Трамп одним твитом обрушил нефть 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Alex Wong / Getty Images
Цены на нефть резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в Twitter, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
На момент публикации фьючерс на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле стоил 65,8 доллара, что на 1,8 процента меньше, чем в конце торговой сессии накануне.
Баррель американского топлива марки WTI стоит 56,2 доллара. Падение по сравнение с уровнем 22 февраля также составило 1,8 процента.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter: «Цены на нефть растут слишком сильно. ОПЕК [Организация стран-экспортеров нефти], расслабься. Мир слишком хрупок, чтобы вынести такие ценовые скачки».
В середине февраля цена барреля Brent впервые с ноября прошлого года превысила уровень в 67 долларов.
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