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Золото дешевеет на укреплении доллара 

Прайм + ещё 2 9 минут назад
Фото: globallookpress.com
Цена на золото снижается в среду вечером на фоне укрепляющегося доллара, а также корректируясь после роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 22.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,95 доллара, или на 0,59%, до 1320,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,09%, до 15,66 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,16%, до 96,16 пункта.
"За прошлую неделю золото потеряло привлекательность, что может свидетельствовать о том, что сделок по (фьючерсам на металл — ред.) стало слишком много и стоимость актива склонна к коррекции", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).
"Недавняя консолидация золота на уровнях ниже максимумов, несмотря на слабость доллара, также говорит о том, что такая динамика объясняется снижением энтузиазма (инвесторов — ред.)", — добавляет аналитик.
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