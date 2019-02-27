Золото дешевеет на укреплении доллара

Цена на золото снижается в среду вечером на фоне укрепляющегося доллара, а также корректируясь после роста, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 22.44 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,95 доллара, или на 0,59%, до 1320,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,09%, до 15,66 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,16%, до 96,16 пункта.

"За прошлую неделю золото потеряло привлекательность, что может свидетельствовать о том, что сделок по (фьючерсам на металл — ред.) стало слишком много и стоимость актива склонна к коррекции", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).