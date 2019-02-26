Курс доллара: назван курс рубля к концу этой недели

Эта неделя будет складываться благоприятно для рубля, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Практически все факторы влияния на российскую валюту сейчас можно считать позитивными.

В частности, позитив складывается на внешнем рынке: наметился прогресс в торговых переговорах между Китаем и США, говорит руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев . Возможно, что повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары, намеченное на первое марта, будет отложено, что окажет благоприятное воздействие на все активы развивающихся рынков, в том числе и на российскую валюту, отмечает он. Как результат успешного продвижения переговоров, индекс доллара на мировом валютном рынке слабеет, что оказывает позитивное влияние на рубль, указывает аналитик.

За российскую валюту играет и дорогая нефть — она пытается закрепиться на уровнях трехмесячных максимумов выше 67 долларов за баррель из-за санкций против Венесуэлы и Ирана и снижения ее поставок в рамках ОПЕК+, добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Протокол заседания FOMC (федерального комитета открытого рынка ФРС США ), которое прошло на прошлой неделе, закрепил уверенность инвесторов в том, что ФРС будет терпеливой в монетарной политике, говорит аналитик. Рынок оценивает вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС в 2019 году чуть более 10 процентов и ожидает, что регулятор прекратит сокращать свой баланс в течение как минимум одного года — это придает сил валютам развивающихся стран, подчеркивает Тимошенко.

В среду, 27 февраля, пройдут очередные аукционы российского Минфина по размещению облигаций федерального займа, их хорошие результаты также могут оказать поддержку рублю, считает Воробьев. В четверг, 28 февраля, пройдет уплата налогов на прибыль — спрос на российскую валюту благоприятен для курса рубля. Однако в среднесрочном периоде на рубль будет оказывать негативное воздействие возможное введение санкций в отношении России, отмечает Воробьев.

По его прогнозу, в конце недели можно ожидать курса в районе 65-65,5 рубля за доллар. Воробьев также не исключает, что на короткое время курс может уйти и ниже 65 рублей. По мнению Тимошенко, российская валюта на этой неделе будет торговаться в диапазоне 65-66 рублей за доллар.