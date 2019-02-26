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Цены на нефть продолжают снижаться на заявлениях Трампа 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти во вторник утром сохраняет негативную динамику, начатую в понедельник после комментария президента США Дональда Трампа относительно цен на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 64,65 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,65%, до 55,12 доллара за баррель.
Во вторник негативная динамика цен на нефть сохраняется после того, как днем ранее стоимость "черного золота" опускалась более чем на 3% и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Это произошло после того, как американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
Как пишет агентство Рейтер, аналитики отметили, что своими заявлениями Трамп пытается добиться снижения цен на нефть, но как раз санкции США против таких экспортеров сырья как Иран и Венесуэла способствовали недавнему росту стоимости "черного золота".
"США прекрасно понимают, что их санкции в отношении Ирана и Венесуэлы также поддерживают цены на нефть, и они не в состоянии отказаться от своей позиции", — сказал агентству аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ОПЕК , Reuters
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