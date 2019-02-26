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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
RT на русском
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов во вторник, 26 февраля, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 65,62 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 74,47 рубля.
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