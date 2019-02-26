Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов во вторник, 26 февраля, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 13 копеек — до 65,62 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 74,47 рубля.