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Фондовые торги в РФ открылись снижением 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 483,48 пункта. Индекс РТС снизился на 0,82% до отметки 1 191,77.
«Российский фондовый рынок завершил вчерашний торговый день скромным ростом на 0,2% (более весомому росту индекса помешала заметная коррекция нефтяных котировок). Диапазон 2 450—2 500 пунктов, в котором индекс Мосбиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии мы ожидаем продолжения консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
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Рынки , Михаил Поддубский , Московская биржа
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