Фондовые торги в РФ открылись снижением

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 483,48 пункта. Индекс РТС снизился на 0,82% до отметки 1 191,77.