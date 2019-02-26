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Новак назвал потолок подорожания бензина 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Цена бензина в текущем году вырастет не более чем на 4,3%, заявил российский министр энергетики Александр Новак.
На данный момент рост наблюдается в районе 1,7% из-за увеличения НДС, передает ТАСС.
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Рынки , Личный счет , Экономика , Александр Новак , ИТАР-ТАСС
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