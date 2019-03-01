Геополитика создает условия для идеального шторма

Геополитика выходит на первый план и, похоже, будет определять динамику мировых рынков в течение ближайших месяцев.

Сейчас в мире разгорается еще один конфликт — между Индией и Пакистаном. События в регионе уже отразились на котировках, заставляя инвесторов нервничать.

Впервые с войны 1971 г. на международно признанной индо-пакистанской границе происходят открытые боевые действия. Однако больше всего опасений вызывает тот факт, что это первый военный конфликт с тех пор, как обе страны в 1998 г. объявили себя ядерными державами.

Вместе с тем, накануне прошла встреча лидеров Северной Кореи и США, которая, правда, закончилась раньше времени. Стороны дают противоречивую информацию. Корейцы утверждают, что взамен на денуклеаризацию просили о частичном послаблении санкций, американцы утверждают, что КНДР были готовы вести диалог только на условиях полного снятия санкций.

Так или иначе, итоги переговоров США и Северной Кореи могут оказывать влияние на переговоры Китая и США. КНР едва ли не единственная страна в азиатском регионе, которая поддерживает КНДР и является крупнейшим покупателем корейского угля.

И для Китая выгодно, чтобы тактика ведения переговоров американцев с корейцами была несколько более мягкой.

Очевидно, геополитические новости будут поступать на регулярной основе. Конфликт Индии и Пакистана также имеет отношение к противостоянию Китая и США. Вашингтону выгодна нестабильность в регионе, поскольку Китай имеет там достаточно много проектов. Это своего рода инструмент давления на Китай как с точки зрения переговорной позиции, так и с точки зрения ослабления геополитического противника.

Пока, впрочем, рынки только готовятся к турбулентности. Тем более, что им еще предстоит переварить экономические данные из США и решение ФРС , которое регулятор примет в марте.

Американская макростатистика показала самое стремительное месячное снижение с апреля 2017 года.

Кроме того, на долговом рынке США снова наблюдается инверсия между пяти и трехлетними трежерис. Это сигнал о грядущей инверсии, несмотря на то, что в IV квартале экономика показала рост на 2,6%.

Уже сейчас постепенно наблюдается уход от рисков в доллар. Как следствие, индекс американской валюты начал формировать восходящий тренд.

С приходом весны высока вероятность увидеть новые провалы на финансовых рынках, рост волатильности и другие потрясения, например, сильные скачки в ценах на нефть. Геополитическая напряженность с каждым днем будет только возрастать, что лишь усугубит и без того непростую ситуацию.