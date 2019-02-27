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Курс доллара: рубль незначительно растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в среду, 27 февраля, рубль незначительно растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 1 копейку — до 65,69 рубля.
Курс евро снизился на 10 копеек и составил 74,73 рубля.
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