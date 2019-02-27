Курс доллара: рубль незначительно растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 27 февраля, рубль незначительно растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара упал на 1 копейку — до 65,69 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 74,73 рубля.