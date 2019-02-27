Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 500,77 пункта. Индекс РТС подрос на 0,5% до отметки 1 199,03.