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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 500,77 пункта. Индекс РТС подрос на 0,5% до отметки 1 199,03.
«Утренний рост нефтяных котировок и азиатских площадок может положительно сказаться на открытии торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 470—2 520 пунктов, по индексу РТС — 1 180—1 205 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.
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Рынки , Московская биржа
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