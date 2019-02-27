Курс доллара превысил психологическую отметку

Курс рубля: Курс доллара превысил 66 рублей

Курс доллара в ходе торгов вырос выше 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи

По состоянию на 18:16 мск курс доллара поднялся до 66,03 рубля.

В начале торгов 27 февраля рубль незначительно рос к доллару и евро.