Курс доллара превысил психологическую отметку

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Курс рубля: Курс доллара превысил 66 рублей
RT на русском
1 час назад
Комментарии
16
Курс доллара в ходе торгов вырос выше 66 рублей, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
По состоянию на 18:16 мск курс доллара поднялся до 66,03 рубля.
В начале торгов 27 февраля рубль незначительно рос к доллару и евро.
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