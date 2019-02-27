Курс доллара превысил психологическую отметку

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Курс рубля: Курс доллара превысил 66 рублей 

RT на русском 1 час назад
Курс доллара в ходе торгов вырос выше 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 18:16 мск курс доллара поднялся до 66,03 рубля.
В начале торгов 27 февраля рубль незначительно рос к доллару и евро.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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