Банк России наращивает долю золота в резервах

Банк России продолжает наращивать запасы монетарного золота в международных резервах.

В январе регулятор приобрел примерно шесть тонн ценного металла. В результате к февралю величина золотого запаса составила 2,118 тысячи тонн.

"В 2018 году доля золота в международных резервах, составляющих без малого 468,5 миллиарда долларов, выросла до 18,55 процента. По прогнозу Сергея Дейнеки, финансового аналитика "БКС Премьер", в этом году ЦБ может приблизить эту долю к 20 процентам.

ЦБ наращивает долю золота в международных резервах для защиты от возможных правовых и политических рисков в условиях геополитической напряженности, в обстановке действующих и потенциальных санкций, указывает Виталий Исаков , руководитель отдела управления акциями УК "Открытие" . "Этот шаг совершенно оправдан, поскольку слитки, хранящиеся на территории нашей страны, невозможно арестовать или запретить использовать в качестве платежного средства с третьей страной, — отмечает Исаков. — Эта тенденция укладывается в глобальный тренд по дедолларизации, наблюдаемый среди стран, не являющихся ближайшими геополитическими союзниками США, учитывая тенденцию последних использовать резервный статус своей валюты для политического давления".

Запасы золота защищают страну не только от политических, но и от экономических рисков

Как отмечает Исаков, золото представляет собой защиту не только от политических, но и от экономических рисков и неопределенности. Цикл повышения ставок ФРС завершен. Более того, регулятор рассматривает возможность досрочного прекращения программы сокращения баланса.

"В условиях, когда демографические факторы и высокий уровень госдолга могут в будущем привести к монетизации долга со стороны центробанков развитых стран, золото выглядит привлекательным активом. Оно не является ничьим обязательством и исторически служило хорошей защитой от высокой инфляции", — поясняет Исаков.

Золото обладает нулевым кредитным риском, сохраняет роль платежного средства, а на операции с ним очень сложно оказать давление. Также металл позволяет хеджировать инфляционные риски, добавляет Дейнека.

В целом структуру и объем резервов эксперты называют адекватными экономической ситуации в России. Значительный объем накопленных резервов был одним из факторов повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Moody s в начале февраля, напоминает Исаков. Аналитики агентства отметили, что валютные резервы ЦБ покрывают 80 процентов долга перед зарубежными кредиторами, включая как обязательства государства, так и корпоративные долги, а также прямые инвестиции. В 2014 году, когда был введен первый раунд санкций, а рейтинги РФ были снижены, этот показатель составлял лишь 57 процентов.

20 процентов может достигнуть доля золота в международных резервах России по итогам 2019 года. В 2018 году она выросла до 18,55 процента

Избыточное формирование резервов из золота, тем не менее, нецелесообразно, полагает Сергей Дейнека. "Экономическая конъюнктура России хотя и находится на траектории замедленного роста, но имеет высокую устойчивость к внешним негативным факторам", — констатирует эксперт.