Нефть дешевеет на статистике из Китая и данных по добыче в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% — до 66,38 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11%, до 56,88 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.

Кроме того, инвесторы оценивают неоднозначные данные минэнерго США. С одной стороны, добыча нефти за минувшую неделю в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.

"Хотя запасы нефти ощутимо снизились за неделю, время покажет, сохранится ли эта тенденция", — приводит агентство MarketWatch мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir).

Он добавил, что добыча в США продолжает расти, что может нивелировать сокращение добычи Саудовской Аравией.