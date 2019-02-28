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Нефть дешевеет на статистике из Китая и данных по добыче в США 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% — до 66,38 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11%, до 56,88 доллара за баррель.
Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Кроме того, инвесторы оценивают неоднозначные данные минэнерго США. С одной стороны, добыча нефти за минувшую неделю в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.
"Хотя запасы нефти ощутимо снизились за неделю, время покажет, сохранится ли эта тенденция", — приводит агентство MarketWatch мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir).
Он добавил, что добыча в США продолжает расти, что может нивелировать сокращение добычи Саудовской Аравией.
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Рынки , Минэнерго
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