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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
3 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 65,91 рубля.
Курс евро вырос на 13 копеек и составил 74,90 рубля.
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